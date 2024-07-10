Розстріл українських полонених: Офіс генпрокурора розслідує злочин окупантів поблизу Роботиного

За інформацією слідства, злочин було скоєно у червні 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області.

Офіс генерального прокурора розпочав розслідування за оприлюдненим фактом чергового розстрілу російськими окупантами українських військовополонених поблизу села Роботине Запорізької області у червні 2024 року.

Про це повідомила пресслужба ОГП.

Зазначається, що 10 липня в Інтернеті було поширено відеозапис розстрілу військовослужбовцями російської армії двох українських захисників, взятих у полон.

"Країна-терорист Росія продовжує демонструвати повну зневагу до закону та базової людської моралі. Ще один доказ цього – відео вбивства російськими військовими двох полонених українських бійців. На записі чітко видно, що захисники України склали зброю та не чинили жодного опору. Окупанти ж цинічно розстрілюють беззбройних людей", – заявив генпрокурор України Андрій Костін.

За цим фактом прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни та умисного вбивства.

"Ми знаємо, що це не випадковість. Це навмисна політика злочинного режиму Кремля зі знищення всього українського", – наголосив генпрокурор.

В ОГП зазначили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора розслідує можливий розстріл трьох беззбройних українських військовополонених поблизу Кринок на Херсонщині. Ймовірних винних уже знайшли.

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