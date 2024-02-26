Розстріл українських військовополонених біля Бахмута: деталі злочину, розпочато розслідування

У прокуратурі наголосили, що окупанти умисно добили поранених та беззбройних українських воїнів, ігноруючи норми міжнародного гуманітарного права.

Донецька обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом розстрілу російськими окупантами беззбройних українських військовополонених у Бахмутському районі.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

В одному з Telegram-каналів 24 лютого був опублікований відеозапис, де зафіксовано, як російські війська під час штурму позицій ЗСУ між селами Іванівське та Хромове Донецької області розстрілюють сімох українських військовополонених.

Також читайте Розстріл окупантами поранених військових в Авдіївки - шокувальні подробиці від Лубінця

На записі з камери дрона видно, як окупанти спершу наказують українським військовим вийти з окопу. Після цього ворог зібрав усіх українських бійців у одному місці. Відійшовши від них на декілька метрів, російські військові випустили по українських полонених автоматні черги.

"Військові держави-агресора умисно добили поранених та беззбройних українських воїнів, ігноруючи норми міжнародного гуманітарного права", – наголосили в Офісі генпрокурора.

Читайте провідні новини дня:

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Досудове розслідування проводить ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

В Офісі генпрокурора додали, що загалом в Україні наразі розслідується 19 кримінальних проваджень за фактами вбивства 45 українських військовополонених. Розслідування цих злочинів перебувають на контролі ОГ.

Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив, що війська РФ 24 лютого розстріляли українських військовополонених.

Читайте також: