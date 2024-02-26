Розстріл українських військовополонених біля Бахмута: деталі злочину, розпочато розслідування

У прокуратурі наголосили, що окупанти умисно добили поранених та беззбройних українських воїнів, ігноруючи норми міжнародного гуманітарного права.
Донецька обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом розстрілу російськими окупантами беззбройних українських військовополонених у Бахмутському районі.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
В одному з Telegram-каналів 24 лютого був опублікований відеозапис, де зафіксовано, як російські війська під час штурму позицій ЗСУ між селами Іванівське та Хромове Донецької області розстрілюють сімох українських військовополонених.
На записі з камери дрона видно, як окупанти спершу наказують українським військовим вийти з окопу. Після цього ворог зібрав усіх українських бійців у одному місці. Відійшовши від них на декілька метрів, російські військові випустили по українських полонених автоматні черги.
"Військові держави-агресора умисно добили поранених та беззбройних українських воїнів, ігноруючи норми міжнародного гуманітарного права", – наголосили в Офісі генпрокурора.
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За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Досудове розслідування проводить ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
В Офісі генпрокурора додали, що загалом в Україні наразі розслідується 19 кримінальних проваджень за фактами вбивства 45 українських військовополонених. Розслідування цих злочинів перебувають на контролі ОГ.
Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив, що війська РФ 24 лютого розстріляли українських військовополонених.
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