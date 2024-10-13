Розстріл українських військовополонених: Коваленко відреагував на черговий злочин росіян

За словами експерта, росіяни намагаються залякати українських захисників та спровокувати їх на помсту.

Росіяни розстріляли українських військових, взятих у полон на Курщини. Черговий воєнний злочин російських нелюдей створив такий резонанс, що пропагандистські пабліки в РФ стрімко почали шукати виправдання цієї жорстокості.

Про це пише військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"З огляду на вкрай обмежений інтелект, вони ретранслюють повну нісенітницю про те, що на фото, наприклад, усі живі крім одного, вбитого пострілом у голову, якого могли притягнути невідомо звідки, а інші взагалі заявляють, що була спроба опору, ось їх [полонених – ред.] і розстріляли", – пише Коваленко.

Тобто, за спотвореною "логікою" російських пропагандистів, їхні солдати десь на просторах Курщини "знайшли" тіло українського військового з вогнепальним пораненням голови, роздягли його, притягли та поклали поруч із групою нібито живих українських полонених.

"Доказ того, що ті, хто здався в полон, могли зробити спробу опору, ще більше виглядає маячнею. Усі роздягнені лежать обличчям униз із закладеними руками за голову. Як вони могли в таких умовах чинити опір і бути розстріляними, в цьому положенні, обличчям у землю, руки за голову, без зміни положення тіла? До речі, верифіковано застрелений у голову військовий, не лише роздягнений, а й тримає руки за голову. Тобто, притягти його бездиханне тіло звідкись і ось так покласти – навіщо морочитися?" – зауважує Коваленко.

Експерт зазначає, що подібні "версії" не витримують жодної критики і не здатні приховати черговий воєнний злочин росіян та спробу залякати й спровокувати українських військових.

"Вони не лише намагаються залякати українських військових психологічним наративом "у полон не беремо!", а й намагаються спровокувати на дії у відповідь. Чекають, коли ми теж почнемо мститись за наших хлопців розстрілами їхніх [солдатів – адаптовано, ред.], щоб потім зібрати Радбез ООН та звинуватити нас у воєнних злочинах. Суть цих акцій гранично зрозуміла", – підкреслив Олександр Коваленко.

Нагадаємо, стало відомо, що окупанти 10 жовтня розстріляли 9 операторів дронів в районі хутора Зелений Шлях на Курщині. Додаткові деталі обставин з'ясовуються.

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