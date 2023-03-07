Розстріл українського військового: стало відоме ім'я загиблого Героя та з якої він бригади

Герой України зник 3 лютого після боїв за Бахмут Донецької області.

За попередніми даними, загиблим, якого окупанти розстріляли за гасло "Слава Україні", є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Шадура.

Про це повідомляють на офіційній сторінці 30-ї окремої механізованої бригади імені Князя Констянтина Острозького.

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У пресслужбі бригади додали, що військовий вважається зниклим безвісти від 3 лютого 2023 року після бойових дій в районі міста Бахмут.

"Наразі тіло нашого військовослужбовця знаходиться на тимчасово окупованій території. Остаточне підтвердження щодо особи може буде встановлено після повернення тіла та проведення відповідних експертиз", - сказано у заяві.

Згодом цю інформацію підтвердили у Міністерстві оборони України, посилаючись на дані Сухопутних військ ЗСУ.

Окупанти розстріляли українського війського за гасло "Слава Україні"

Нагадаємо, 6 березня у Мережі з'явилося відео, на якому як російські окупанти впритул розстріляли українського військовополоненого через через слова: "Слава Україні!". В Офісі президента відреагували та пообіцяли з'ясувати всі обставини військового злочину. Там наголосили, що покарання для росіян неминуче.

Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що за фактом розстрілу російськими окупантами полоненого відкрито кримінальне провадження. Йдеться про порушення законів та звичаїв війни.

Вранці 7 березня у ЗМІ інформували, що розстріляного військовослужбовця впізнала сестра. Більше деталей не розкрили.

Зеленський за 6 березня: Героям слава - правда про Бахмут

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