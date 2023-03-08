Розстріл українського військового за гасло "Слава Україні!": генсек ООН вражений жахливими кадрами

Поширене у соцмережах відео убивства українського солдата Гуттереш назвав нагадуванням про необхідність дотримання законів ведення війни.

У середу, 8 березня, генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш прокоментував відео з розстрілом беззбройного українського військового, якого убили після його слів "Слава Україні!".

Він згадав ці кадри на спільний пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє Укрінформ.

“Жахливі кадри, коли український військовослужбовець, очевидно, був убитий – це ще одне нагадування про необхідність дотримання законів ведення війни», - сказав генеральний секретар ООН.

Він також відзначив, що Організація об’єднаних націй продовжує працювати над вирішенням гуманітарних проблем, зокрема допомогою з обміном військовополонених.

Нагадаємо, раніше речниця Управління ООН з прав людини заявила, що, судячи із попередньої експертизи, відео зі стратою українського військового російськими окупантами справжнє.

Відео розстрілу українського військовополоненого окупантами через гасло "Слава Україні!" з’явилося в Мережі 6 березня.

У ГУР заявили, що страта росіянами українського військовополоненого є свідомим намаганням окупантів залякати українців.

У Держдепартаменті США кадри зі стратою неозброєного полоненого бійця ЗСУ назвали черговим доказом варварства і звірства росіян у війні проти України.

Все що відомо про бійця, якого росіяни розстріляли за гасло "Слава Україні"

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