Розстріл українських полонених на Запоріжжі: Лубінець відреагував

Місце розстрілу українських військових. Скриншот з відео / © Дмитро Лубінець facebook

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував жорстоке відео розстрілу військами РФ чотирьох українських полонених, яке шириться Мережею.

Про це омбудсман написав у соцмережах.

Він звернув увагу, що на кадрах чітко видно, що беззбройні українські військові виходять зі зруйнованої будівлі та здаються у полон, але росіяни їх безжально розстрілюють. За попередньою інформацією це трапилося неподалік села Пʼятихатки Запорізької області 13 березня.

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Лубінець наголосив, що дії російських військових порушують Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими та норми міжнародного гуманітарного права. Тому як омбудсман України він відправив листи до МКЧХ та ООН.

«Ці організації мають зафіксувати злочин. Акцентую, що такі розстріли — це не поодинокий випадок, а системна політика РФ, яка заохочується на найвищому рівні! Тому необхідно не просто задокументувати такі випадки, а ретельно їх розслідувати та притягнути злочинців до відповідальності. Окремо вдячний іноземним журналістам, які поширюють цю інформацію в медіа інших держав», — зазначив уповноважений ВР.

Раніше Associated Press отримали докази страти українських військових у П’ятихатках. На відео видно, як озброєні російські солдати стріляють у спини чотирьох беззбройних українських бійців.