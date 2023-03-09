Розстріл військового за "Слава Україні": Єрмак повідомив, що ім'я бійця остаточно ще не встановлено

Зараз відбуваються експертизи для того, щоб ім'я розстріляного військового було остаточно верифіковано, зазначив керівник Офісу президента.

Ім'я розстріляного росіянами українського військового, відео з яким нещодавно з'явилося в Мережі, остаточно не встановлено.

Про це у спілкуванні з журналістами розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає "РБК-Україна".

"Зараз відбуваються експертизи для того, щоб ім'я розстріляного військового було остаточно верифіковано. Коли це станеться, з остаточною відповідною інформацією вийде генпрокурор або глава СБУ", - сказав він.

Нагадаємо, 6 березня у Мережі опублікували відео, на якому російські військові розстріляли полоненого бійця ЗСУ. Окупанти відкрили вогонь по українцю після його слів: "Слава Україні!".

Активіст Сергій Стерненко зауважив, що перед стратою воїна, ймовірно, змусили копати собі могилу.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна знайде вбивць.

Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що за фактом розстрілу полоненого відкрито кримінальне провадження за ст. 438 ч. 2 ККУ – порушення законів і звичаїв війни.

Зазначимо, регіональне управління Сил ТрО "Північ" Збройних сил України назвало ім'я воїна ЗСУ, якого жорстоко стратили російські окупанти. За їхніми даними, це - Олександр Мацієвський.

Однак 30-та окрема механізована бригада імені Князя Констянтина Острозького повідомила, що, за попередніми даними, загиблим є військовослужбовец бригади Тимофій Шадура. У пресслужбі бригади додали, що військовий вважається зниклим безвісти від 3 лютого 2023 року після бойових дій у районі міста Бахмут.

Все що відомо про бійця, якого росіяни розстріляли за гасло "Слава Україні"

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