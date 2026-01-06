- Дата публікації
Категорія
- Війна
"Розстріли перед строєм": у ЗСУ розповіли про жорсткі методи "мотивації" в армії Росії
У лавах окупаційних військ фіксують критичне падіння морального духу, яке командування намагається зупинити терором.
Російська армія стикається із серйозною проблемою мотивації особового складу. Бажання воювати зникає не лише у мобілізованих та найманців, а й серед офіцерів. Щоб утримати дисципліну та гнати солдатів у бій, російське командування вдається до найжорстокіших методів.
Про це в ефірі «24 Каналу» розповів майор, заступник командира 4 батальйону «Сила свободи» 4-ї бригади оперативного призначення НГУ «Рубіж» Володимир Назаренко.
За словами військового, ситуація з моральним духом у ворога настільки складна, що єдиним дієвим важелем впливу залишився страх смерті від рук своїх же командирів. Кремль розглядає своїх солдатів, особливо найманців, як найдешевший розхідний матеріал.
«Для Кремля найдешевшим ресурсом є їхні найманці, яких агітують великими виплатами. Вони йдуть на штурми як „гарматне м’ясо“, іншого вибору у них немає. Через відмову від виконання бойових завдань їх розстрілюють перед строєм», — повідомив Назаренко.
Окупанти регулярно залякують новоприбулих найманців, щоб змусити їх «просочуватися» крізь лінію фронту. Саме через таку «мотивацію» російські солдати часто обирають здачу в український полон як єдиний шанс зберегти життя.
Майор НГУ наголосив на величезній різниці між тим, що показують по російському телебаченню, і тим, що відбувається на передовій. Ворожій пропаганді критично важливо демонструвати хоч якісь «перемоги» та підтримувати міф про «велич другої армії світу».
Проте реальні успіхи окупантів є мізерними та непропорційними тим колосальним втратам, яких вони зазнають щодня.
«Зараз окупанти хочуть найменші успіхи подавати нібито це сила та велич. Хоча насправді це велика брехня», — підкреслив військовий.
Попри внутрішні проблеми та деморалізацію в лавах противника, Назаренко застерігає від ейфорії та недооцінки загрози. Сила та тиск російської армії залишаються надзвичайно великими.
Ситуація на фронті є важкою, оскільки ворог продовжує залучати величезну кількість ресурсів — як людських, так і технічних, намагаючись продавити українську оборону за будь-яку ціну.
Нагадаємо, в окупованому Алчевську сталася ДТП за участю п’яних російських військових 88-ї бригади. Внаслідок аварії загинув комбриг 136-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ Ерік Селімов та ще троє його підлеглих.
Інформацію про смерть офіційно підтвердив очільник Дагестану Сергій Меліков, а обставини події оприлюднив український журналіст Денис Казанський.