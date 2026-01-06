"Розстріли перед строєм": у ЗСУ розповіли про жорсткі методи "мотивації" в армії Росії

Російськи окупанти / © Getty Images

Реклама

Російська армія стикається із серйозною проблемою мотивації особового складу. Бажання воювати зникає не лише у мобілізованих та найманців, а й серед офіцерів. Щоб утримати дисципліну та гнати солдатів у бій, російське командування вдається до найжорстокіших методів.

Про це в ефірі «24 Каналу» розповів майор, заступник командира 4 батальйону «Сила свободи» 4-ї бригади оперативного призначення НГУ «Рубіж» Володимир Назаренко.

За словами військового, ситуація з моральним духом у ворога настільки складна, що єдиним дієвим важелем впливу залишився страх смерті від рук своїх же командирів. Кремль розглядає своїх солдатів, особливо найманців, як найдешевший розхідний матеріал.

Реклама

«Для Кремля найдешевшим ресурсом є їхні найманці, яких агітують великими виплатами. Вони йдуть на штурми як „гарматне м’ясо“, іншого вибору у них немає. Через відмову від виконання бойових завдань їх розстрілюють перед строєм», — повідомив Назаренко.

Окупанти регулярно залякують новоприбулих найманців, щоб змусити їх «просочуватися» крізь лінію фронту. Саме через таку «мотивацію» російські солдати часто обирають здачу в український полон як єдиний шанс зберегти життя.

Майор НГУ наголосив на величезній різниці між тим, що показують по російському телебаченню, і тим, що відбувається на передовій. Ворожій пропаганді критично важливо демонструвати хоч якісь «перемоги» та підтримувати міф про «велич другої армії світу».

Проте реальні успіхи окупантів є мізерними та непропорційними тим колосальним втратам, яких вони зазнають щодня.

Реклама

«Зараз окупанти хочуть найменші успіхи подавати нібито це сила та велич. Хоча насправді це велика брехня», — підкреслив військовий.

Попри внутрішні проблеми та деморалізацію в лавах противника, Назаренко застерігає від ейфорії та недооцінки загрози. Сила та тиск російської армії залишаються надзвичайно великими.

Ситуація на фронті є важкою, оскільки ворог продовжує залучати величезну кількість ресурсів — як людських, так і технічних, намагаючись продавити українську оборону за будь-яку ціну.

Нагадаємо, в окупованому Алчевську сталася ДТП за участю п’яних російських військових 88-ї бригади. Внаслідок аварії загинув комбриг 136-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ Ерік Селімов та ще троє його підлеглих.

Реклама

Інформацію про смерть офіційно підтвердив очільник Дагестану Сергій Меліков, а обставини події оприлюднив український журналіст Денис Казанський.