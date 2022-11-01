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Розстріляли авто майже впритул: в Ізюмі вилучили тіла вбитої росіянами сім'ї (фото)

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Розстріляли авто майже впритул: в Ізюмі вилучили тіла вбитої росіянами сім'ї (фото)

Фото: Національна поліція у Харківській області

Автівка цивільних виїхала назустріч колоні військових РФ.

В Ізюмі Харківської області правоохоронці вилучили тіла 46-річного чоловіка, його 20-річного сина та 56-річного знайомого, яких росіяни розстріляли під час окупації

Про це 31 жовтня повідомили в Національній поліції.

Автівка цивільних 7 березня виїхала назустріч колоні військових РФ, коли вони тільки зайшли в Ізюм. Загарбники розстріляли машину з людьми майже впритул.

У результаті обстрілу автомобіль згорів. Рештки поховали близькі друзі загиблих на місцевому кладовищі.

© Національна поліція у Харківській області
Фото: Національна поліція у Харківській області

Наразі тіла вилучили, щоб ідентифікувати їх, провести дослідження, відібрати зразки ДНК. Якщо можливо, встановити причини смерті.

За словами місцевих мешканців, розстріляне авто декілька днів стояло на вулиці, потім російські окупанти відтягнули його танком і скинули з мосту.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. 

© Національна поліція у Харківській області
Фото: Національна поліція у Харківській області
© Національна поліція у Харківській області
Фото: Національна поліція у Харківській області
© Національна поліція у Харківській області
Фото: Національна поліція у Харківській області
© Національна поліція у Харківській області
Фото: Національна поліція у Харківській області
© Національна поліція у Харківській області
Фото: Національна поліція у Харківській області
© Національна поліція у Харківській області
Фото: Національна поліція у Харківській області

Нагадаємо, на Харківщині правоохоронці знайшли ще одне масове поховання бійців Збройних сил України. У братській могилі може бути 17 тіл українських захисників. 

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