“Розстріляли, як у тирі”: російські “воєнкори” шоковані втратами армії РФ на фронті

Російські “воєнкори” шоковані масштабами втрат армії РФ на фронті під час просування біля Авдіївки. Пропагандисти спочатку намагалися замовчувати цю інформацію, але після того, як відео розбитих і спалених колон російської техніки почали з’являтися в Мережі, довелося якось реагувати і коментувати те, що сталося.

На це звернув увагу у своєму огляді український журналіст Денис Казанський.

За його словами, російські “воєнкори” визнали, що спроби армії РФ розвинути наступ після Авдіївки провалилися, а їхні “м'ясні штурми” захлинулися в крові.

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Денис Казанський цитує одного з них, інструктора бойових загонів кримінальників “Шторм Z” Святослава Голікова, який стверджує, що штурмовиків погнали на незайняті позиції без артпідготовки та “Солнцепьока” і вони потрапили у вогневий мішок — з двох сторін їх накрили мінометами, касетними боєприпасами і добивали “пташками”-дронами

Ще один “воєнкор” Юрій Котенок визнав, що українські бійці у населеному пункті Бердичі розстріляли, як у тирі, десятки російських штурмовиків, і обурився тим, що таке можливе на третій рік війни.

“Куди дивляться командири?” - бідкається він і запевняє, що під час Другої світової війни за такі дії їх чекав би трибунал. За його словами, Шойгу може і не мати військової освіти як міністр оборони, але є люди в командуванні, які повинні нести відповідальність за бездарну загибель людей.

“Всі воєнкори закликали захопити Україну, а тепер дивуються втратам і загибеллю людей”, - іронічно коментує Денис Казанський.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, лютий 2024 року став найкривавішим для російської армії за середньодобовими втратами особового складу за весь час війни в Україні.

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