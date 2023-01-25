Розстріляли живцем в автобусі: у Харківській області ексгумували тіла дев'ятьох цивільних

У Харківській області ексгумували тіла дев'ятьох цивільних. Їх, минулого року, 14 квітня, розстріляли російські війська. Загиблі на той момент перебували в евакуаційних автобусах.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"Люди їхали до своїх домівок у Луганській області. Ворог почав стріляти з крупнокаліберного кулемета та стрілецької зброї по автобусах з людьми. Наразі встановлено загибель щонайменше дев‘яти осіб, вони згоріли живцем в автобусі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 14 квітня 2022 року у смт Борова Ізюмського району окупанти розстріляли два евакуаційні автобуси з мирними жителями. Це відбулося на другий день окупації населеного пункту.

Після трагедії у травні всіх загиблих поховав житель смт Борова. Учора, 24 січня, поліція спільно з прокурорами провели ексгумацію тіл та скерувала їх на судово-медичну експертизу.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 438 КК України.

Додамо, що на Херсонщині ексгумували тіло 56-річної жительки Правдиного, яку розстріляли на подвір'ї будинку військові РФ під час окупації села. За цим фактом відкрили кримінальне провадження.

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