Розстріляв цивільного з пістолета: у Чернігові судитимуть пілота РФ

У Чернігові судитимуть військовослужбовця ЗС РФ, який розстріляв місцевого мешканця з пістолета.

Про це інформує Офіс Генпрокурора.

За даними правоохоронців 5 березня 2022 року пілот збитого літака ЗС РФ приземлився на території одного з приватних домогосподарств у м. Чернігові.

Військовий держави-агресора намагався сховатись, але його виявив господар будинку.

"Чернігівська обласна прокуратура у порядку спеціального досудового розслідування направила до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.

В Офісі Генпрокурора зазначають, що власник домогосподарства був у цивільному одязі, не мав при собі зброї і не становив небезпеки. Проте військовослужбовець РФ умисно розстріляв чоловіка з пістолета.

Від отриманих травм цивільний помер на місці.

"Пілот ЗС РФ обвинувачується у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - додали у повідомленні.

Також триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами можливої причетності цього військового армії РФ до бомбардування цивільних об’єктів у місті Чернігові.

Раніше стало відомо, що у Черкаській області судитимуть офіцера запасу, який категорично відмовився від мобілізації в умовах воєнного стану. Йому загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.

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