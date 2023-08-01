Розстріляв українського воїна: комбату РФ повідомлено про підозру

Окупант переховується від правосуддя на території Росії та тимчасово захоплених територіях.

Служба безпеки України повідомила про підозру російському комбату, який закатував українського воїна під час окупації Чернігівської області.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що йдеться про майора Даніла Кобліка. Це - командир батальйону 74-ї окремої мотострілецької бригади російських ЗС (м. Юрга, Кемеровська область).



За даними слідства, у березні 2022-го окупант командував окупаційним підрозділом, який брав участь у захопленні селища Лукашівка на Чернігівщині. Під час каральних рейдів на території росіяни взяли у полон українського військового, а також викрали трьох місцевих мирних жителів. Потерпілих ув’язнили в одному із захоплених гаражів, де російські загарбники облаштували катівню.

Коблік особисто "допитував" українського військовополоненого, застосовуючи до нього жорстокі тортури. Своїми діями окупант намагався "вибити" з українця розвіддані про Сили оборони на території регіону. Втім, коли не отримав бажаного, то

розстріляв воїна з автоматичної зброї.

Також Коблік катував інших ув’язнених. Під час вчинення тортур він періодично здійснював постріли з автомата над їхніми головами.



На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили російському окупанту про підозру статтею "порушення законів та звичаїв війни". Наразі він переховується від правосуддя на території РФ і тимчасово захопленій частині України.

"Наразі вже встановлені орієнтовні місця його перебування і коло контактних осіб. На воєнного злочинця РФ очікує справедливе покарання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, СБУ оголосила підозру усім російським сенаторам після підтримки ними незаконного "приєднання" тимчасово окупованих регіонів України до РФ. Зібрано базу на 170 сенаторів Ради федерації Федеральних Зборів РФ.

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