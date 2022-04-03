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Розстрілювали дітей та жінок: Шольц вимагає покарати російських окупантів за жорстокі вбивства у Бучі

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Розстрілювали дітей та жінок: Шольц вимагає покарати російських окупантів за жорстокі вбивства у Бучі

Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Шольц закликав міжнародні організації приїхати на Київщину, щоб зафіксувати російський терор.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відреагував на звірства російських окупантів у звільненій Київській області. Він вимагає покарати росіян, які чинили звірства у Бучі. 

Про це він написав у Twitter

"Страшні та жахливі повідомлення доходять до нас з України. Розстріляли мирних жителів, у тому числі жінок, дітей та людей похилого віку, у Бучі, яка ще кілька днів тому контролювалася російськими військовими. Я вимагаю, щоб міжнародні організації отримали доступ до цих територій, щоб самостійно документувати звірства. Ми повинні невпинно розслідувати злочини російських військових і притягувати винних до відповідальності", - написав Шольц. 

Нагадаємо, всю Київську область, яка перебувала під тимчасовою російською окупацією, звільнили Збройні сили України. Коли нарешті українські війська, журналісти, медики увійшли до звільнених від окупантів міст, побачене приголомшило - окупанти влаштували геноцид на території УкраїниРосіяни грабували будинки людей й влаштовували там безлад, палили оселі й автомобілі, морили голодом мирних громадян, катували їх, вбивали й ґвалтували. Лише у Бучі Київської області окупанти звірськи вбили щонайменше 300 цивільних людей.

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