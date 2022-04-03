Розстрілювали дітей та жінок: Шольц вимагає покарати російських окупантів за жорстокі вбивства у Бучі

Шольц закликав міжнародні організації приїхати на Київщину, щоб зафіксувати російський терор.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відреагував на звірства російських окупантів у звільненій Київській області. Він вимагає покарати росіян, які чинили звірства у Бучі.

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Про це він написав у Twitter

"Страшні та жахливі повідомлення доходять до нас з України. Розстріляли мирних жителів, у тому числі жінок, дітей та людей похилого віку, у Бучі, яка ще кілька днів тому контролювалася російськими військовими. Я вимагаю, щоб міжнародні організації отримали доступ до цих територій, щоб самостійно документувати звірства. Ми повинні невпинно розслідувати злочини російських військових і притягувати винних до відповідальності", - написав Шольц.

Ich verlange, dass internationale Organisationen Zugang erhalten zu diesen Gebieten, um die Gräueltaten unabhängig zu dokumentieren. Die Verbrechen des russischen Militärs müssen wir schonungslos aufklären und die Täter zur Rechenschaft ziehen. 2/2 — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) April 3, 2022

Нагадаємо, всю Київську область, яка перебувала під тимчасовою російською окупацією, звільнили Збройні сили України. Коли нарешті українські війська, журналісти, медики увійшли до звільнених від окупантів міст, побачене приголомшило - окупанти влаштували геноцид на території України. Росіяни грабували будинки людей й влаштовували там безлад, палили оселі й автомобілі, морили голодом мирних громадян, катували їх, вбивали й ґвалтували. Лише у Бучі Київської області окупанти звірськи вбили щонайменше 300 цивільних людей.

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