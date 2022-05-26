"Розстрілюють без зупину": Гайдай попередив, що росіяни потужно гатять по трасі, якою везуть допомогу

"Розстрілюють без зупину": Гайдай попередив, що росіяни потужно гатять по трасі, якою везуть допомогу

Траса "Лисичанськ-Бахмут" потужно обстрілюється російськими військами.

Окупанти не контролюють трасу "Лисичанськ-Бахмут", але ведуть там щільні обстріли. Щоб безпечно довозити вантажі до підконтрольної Україні території Луганщини, захисники та волонтери змушені шукати інші шляхи.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Facebook.

За його словами, окупанти обстрілюють трасу прицільно, тому їхати нею до підконтрольної частини Луганщини небезпечно.

"Російська армія не контролює трасу "Лисичанськ-Бахмут", але потужно її обстрілює. Проїзд цією дорогою дуже ризикований. Гумвантажі будуть завезені, не дивлячись ні на що", - повідомив Гайдай і додав, що в області шукають інші шляхи, як доставляти гуманітарні вантажі. .

Ситуація, за словами Гайдая, вкрай важка. Луганщина тримає оборону вже четвертий місяць. Увесь цей час росіяни розстрілюють території області без зупину.

Також голова ОВА нагадав, що українські бійці розбили на трасі групу ворожих окупантів.

Нагадаємо, на Луганщині поліцейські ховають загиблих та померлих у братських могилах.

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