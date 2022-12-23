"Розстрілюють свої ж": окупант розповів, як в армії борються з пияцтвом на війні

Російський окупант розповів, що задля боротьби з пияцтвом в армії РФ є внутрішній наказ розстрілювати на місці.

Про це свідчить перехоплена телефонна розмова загарбника, уривок з якої опублікувала українська розвідка.

"За алкоголь у нас розстріл, щоби ти розуміла. У нас розстрілюють одразу ж свої ж із 25-ої бригади. Якщо от сьогодні трьом от ноги перестріляли. У нас взагалі розстріл, все. Указ – внутрішній, але якщо в когось перегар чи алкоголь – розстрілюють на місці", – розповів російський військовий.

"Три довбо*оби напилися, коротше, ось цієї ночі на посту – їм відстріляли ноги. У нас із цим жорстко тут. Один пі*арас ось вночі в мене на посту ось у мене стріляв. Ну, як ти думаєш, я нормальна людина? Підійшов і стрельнув. Хотів перевірити – працює автомат чи ні. Добре, що куля вище пройшла. Ган*он, я його здав одразу ж", – описав кілька інцидентів окупант.

На це його співрозмовниця каже, що вона – в шоці.

"Я тобі кажу: тут швидше не від "укропів" ляжеш – тут від своїх же ляжеш, від таких довбо*обів. І указ після сьогоднішньої нічної х*рні дали те, що стріляти на ураження – не по ногах, а просто валити на*єр. От і все", – зазначив загарбник.

Нагадаємо, раніше ГУР Міноборони України опублікувало перехоплену розмову російського військового, в якій той поскаржився матері, що армія РФ знищує свої ж підрозділи, а також – на погане команудвання.

У ще одній перехопленій розмові ворожий боєць розповів про великі втрати Росії на фронті: щодня вивозять загиблих. За його словами, всі загарбники, зокрема й чеченці, хочуть додому.

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