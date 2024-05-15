Розтрощені амбулаторія, гуртожиток, будинки: голова ОВА показав наслідки обстрілу Харківщини

Внаслідок ударів були поранені чотири працівники медичного закладу.

Російські війська 15 травня обстріляли селище Мала Данилівка на Харківщині. Внаслідок ударів зафіксовані руйнування, четверо людей зазнали поранень.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 10:00 внаслідок обстрілу з боку російських окупантів у с. Мала Данилівка була зруйнована будівля амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Руйнувань також зазнали приміщення гуртожитку та приватні будинки.

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Внаслідок обстрілу були поранені чотири працівники медичного закладу. Троє з них отримали амбулаторну допомогу. Медсестра амбулаторії була госпіталізована з черепно-мозковою травмою.

Синєгубов наголосив, що це "черговий ворожий терор проти мирного населення!"

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Руйнування в с. Мала Данилівка внаслідок обстрілу 15 травня / Фото: Олег Синєгубов

Руйнування в с. Мала Данилівка внаслідок обстрілу 15 травня / Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, протягом 14 травня війська РФ влаштували серію обстрілів по Харківщині, внаслідок чого постраждали 22 людини, були пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, машини, заклад освіти.

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