Розтрощені квартири і згорілі авто: наслідки атаки на Одесу зняли на фото

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Прокуратура опублікувала фото з руйнуваннями в Одесі після ракетного удару 18 листопада. На кадрах видно пошкоджені житлові будинки та автомобілі.

Про це йдеться в повідомленні Одеської обласної прокуратури в Мережі.

За даними слідства, російські війська влаштували ракетну атаку по Одесі близько 12:00. Була пошкоджена цивільна інфраструктура у середмісті: житлові будинки, навчальні заклади та автотранспорт.

Зараз встановлюються дані щодо остаточної кількості загиблих та постраждалих, а також повного переліку руйнувань та пошкоджень.

На місцях триває огляд, там працюють екстрені служби та правоохоронці, які фіксують черговий злочин Росії.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Руйнування в Одесі внаслідок ракетного удару 18 листопада / Фото: Одеська обласна прокуратура

Руйнування в Одесі внаслідок ракетного удару 18 листопада / Фото: Одеська обласна прокуратура

Руйнування в Одесі внаслідок ракетного удару 18 листопада / Фото: Одеська обласна прокуратура

Руйнування в Одесі внаслідок ракетного удару 18 листопада / Фото: Одеська обласна прокуратура

Руйнування в Одесі внаслідок ракетного удару 18 листопада / Фото: Одеська обласна прокуратура

Руйнування в Одесі внаслідок ракетного удару 18 листопада / Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, російська армія 18 листопада атакувала Одесу балістичною ракетою і влучила в житловий будинок. Внаслідок удару спершу повідомлялося про вісьмох загиблих та 18 поранених, однак згодом кількість жертв та постраждалих зросла.

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