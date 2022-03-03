Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Розтрощені стіни, іграшки та кров на підлозі: показали фото обстріляного РФ дитсадка в Охтирці

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Розтрощені стіни, іграшки та кров на підлозі: показали фото обстріляного РФ дитсадка в Охтирці

Загинуло п'ятеро дорослих і двоє дітей.

Російська армія обстріляла з артилерії 25 лютого дитячий садок в Охтирці: загинуло п'ятеро дорослих і двоє дітей

Фото наслідків обстрілів оприлюднив голова Сумської ОДА.

За словами Живицького, одна дитина загинула на місці, а другу не вдалося реанімувати.

©
©

До лікарні доставили пів сотні людей,  серед яких є жінки і діти. "Всі вони - мирні мешканці Охтирки, які бігли до підвалу дитсадку ховатися від російських обстрілів", - наголосив очільник області.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
Наступна публікація