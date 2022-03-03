Розтрощені стіни, іграшки та кров на підлозі: показали фото обстріляного РФ дитсадка в Охтирці

Розтрощені стіни, іграшки та кров на підлозі: показали фото обстріляного РФ дитсадка в Охтирці

Загинуло п'ятеро дорослих і двоє дітей.

Російська армія обстріляла з артилерії 25 лютого дитячий садок в Охтирці: загинуло п'ятеро дорослих і двоє дітей

Фото наслідків обстрілів оприлюднив голова Сумської ОДА.

За словами Живицького, одна дитина загинула на місці, а другу не вдалося реанімувати.

До лікарні доставили пів сотні людей, серед яких є жінки і діти. "Всі вони - мирні мешканці Охтирки, які бігли до підвалу дитсадку ховатися від російських обстрілів", - наголосив очільник області.