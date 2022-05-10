"Розуміє поразку і боїться Україну": Клімкін розповів про головний меседж Путіна на параді

Російський диктатор Володимир Путін, який розв'язав варварську війну в Україні, розуміє, що все йде до його поразки.

Текст промови Путінa на 9 Травня свідчить про його страх і нервове ставлення до війни в Україні. Своїми словами на параді глава Кремля натякав, що хоче розмовляти із Заходом.

Про це колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін сказав в інтерв’ю OBOZREVATEL.

"Він (Путін. - ред.) розуміє, що все йде до поразки, як би він не подавав, що все йде за планом. Адже захопити Україну за кілька днів не вдалося. Сам текст промови і головне, як він її читав, показує його хворобливе і нервове ставлення до війни з нами. Будь-який психолог вам це скаже. Його меседж дуже простий: він нас не визнає, він нас навіть боїться, ставиться до нас нервово і хворобливо, і хоче розмовляти із Заходом", - сказав Клімкін.

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Натомість ексголова МЗС України заявив, що не вірить в жодні мирні угоди з нинішнім режимом у РФ. За його словами, Путін у промові натякав на розмову з Заходом.

"Він не хоче з нами розмовляти – він показав це, свідомо не згадавши Україну", - зауважив Павло Клімкін.

Нагадаємо, в РНБО повідомили, чому у російських містах відмінили авіапарад.

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