"Розуміють, що може бути другий чи третій раунд загострення з боку РФ": Арестовив розповів, як зміниться НАТО після війни в Україні

"Розуміють, що може бути другий чи третій раунд загострення з боку РФ": Арестовив розповів, як зміниться НАТО після війни в Україні

Спостерігаючи за розвитком подій в Україні, НАТО еволюціонує. В оборонному союзі почали набагато менше боятися "могутньої" армії РФ та побачали справжню майстерність українських військових.

За словами радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, фахівці Північноатлантичного альянсу кажуть, що українські військові борються "набагато краще ніж більшість натовських солдат".

Таку думку Арестович висловив в інтерв'ю російському виданню "Медуза".

"Раніше були дискусії про доцільність НАТО в ситуації, коли вони не мають супротивника, а тепер супротивник ясний і зрозумілий — і всі розуміють, що може бути другий раунд (загострення з боку Росії - ред.), а через якийсь час — і третій. Поки в Росії божевільний режим, на всяке можна очікувати, а значить, існування НАТО виправдане. Отже, будь-яка дискусія в НАТО зараз упиратиметься у питання: "Ви що хочете, як в Україні?". Тобто виділятимуться гроші, і переозброєння йтиме. І в Європі буде так само. Просто все це (дискусії про доцільність НАТО - ред.) закінчуватиметься при проголошенні одного слова: "Буча", - вважає Арестович.

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