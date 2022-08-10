Розуміють, що вони – аутсайдери, цивілізація, що вмирає: Подоляк повідомив, чому перемога України у війні важлива для людства

Перемога у війні, яку розв’язала Росія проти України, важлива для всього людства. Від перемоги залежить, як розвиватиметься наша цивілізація.

Перемога України у війні дасть людству можливість прогресивно розвиватися: інвестувати в науку, освіту та добробут громадян.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Росія пропоную світу інший тип цивілізації - пропонує “право сили”, повернення до середньовіччя, де якщо у тебе є “м’язи” - ти можеш грабувати та вбивати.

“Росія не змогла вбудуватися в прогресивний вектор розвитку людства: вони розуміють, що вони – аутсайдери, цивілізація, що вмирає. І тому починають свій “хрестовий похід” на Захід. Якщо Захід дозволить Росії виграти, то всі авторитарні системи зрозуміють, що демократія не вигідна. Вони отримають іншу модель для наслідування – концепцію “табору”. Саме це блискуче пояснює нашим партнерам Президент Володимир Зеленський”, - наголосив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що до Києва привезли ще 16 тіл загиблих оборонців Маріуполя.

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