"Розуміють, що живуть у рабстві": у ГУР розповіли про своїх агентів в Росії

Представник ГУР розповів про агентурну мережу на території Росії.

Керівник спецпідрозділу ГУР Тимур розповів, що в Росії є агентурна мережа української розвідки. Росіяни охоче йдуть на співпрацю з українськими спецслужбами.

Про це він сказав в інтерв’ю "Українській правді".

"У кожного мотивація різна. Але одне, що об'єднує їх усіх – вони розуміють, що живуть там у рабстві", - каже Тимур.

За його словами, інформація, яку надають росіяни, перевіряється з декількох джерел.

"Все перевіряється неодноразово з різних джерел. Підключається, в тому числі, різна агентура", - зазначив керівник спецпідрозділу ГУР.

Нагадаємо, Росія купує Starlink в арабських країнах – перехоплення ГУР.

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