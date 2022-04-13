"Розв‘яжіть руки військовим, допоможіть їм": Гайдай закликає людей без зволікань евакуюватися із Луганської області

Гайдай сказав, що влада буде евакуювати людей, допоки буде така можливість.

Мешканців населених пунктів Луганської області закликають терміново евакуюватися.

Про це заявив голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай 13 квітня.

За його словами, зараз ще є можливість "більш менш" спокійно виїхати на захід України, де всіх забезпечать їжею, дахом над головою. Він зауважив, що таким чином громадяни допоможуть військовим і вони зможуть без остраху "вибивати" з регіону окупантів.

"Вже половина квітня, триває війна з РФ, Луганщина тримається. Ми займаємося евакуацією і будемо цим займатися, до останнього дня, поки це можливо. Тому що орки не будуть, як вони кажуть, вибірково, стріляти по військових об'єктах. Ми розуміємо, що це брехня. Гине дуже багато цивільних, на жаль. Але віримо в наші ЗСУ, допомагаємо їм. Допоможіть нашим Захисникам, розв‘яжіть руки військовим, нехай роблять свою справу і не переживають за цивільних", - сказав він.

Нагадаємо, на Луганщині 13 квітня із Сєвєродонецька, Гірського та Кремінної евакуювали 75 мирних мешканців.

Читайте також: