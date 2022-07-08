Розвал РФ або "добра воля" росіян: Резніков озвучив можливі сценарії закінчення війни в Україні

Є кілька можливих сценаріїв закінчення війни в Україні, один із яких – розвал Російської федерації на кілька різних суб'єктів. Другий - так звана "добра воля" росіян.

Про це міністр сказав на конференції "Будуємо разом" 8 липня, повідомляє Forbes.

"Перший сценарій буде приблизно такий самий, як і "good will", "добра воля" росіян, яку було оголошено, коли вони втекли з Київщини, Чернігівщини, Сумщини та острова Зміїний. Відповідно, я думаю, що він буде розбитий на кілька ланцюжків. Спочатку ми вийдемо з вами на позиції до 24 лютого поточного року, далі будуть якісь розмови щодо статусу окупованого раніше Донецька, Луганська та Криму, але за столом із нашими потужними партнерами", - сказав він.

За словами Резнікова, "Мінська-3 точно не буде, якихось капітуляційних домовленостей не буде, і з дулом біля скроні ніхто не вестиме переговори".

"Другий варіант – поступова боротьба та удари по найболючішим місцям російської армії за допомогою сучасної зброї. Ми не можемо воювати з ними за принципом "мʼясорубка на мʼясорубку". До того ж наші партнери не змогли б нас підтримати за таких обставин", – зазначив Резніков.

Останній варіант – розвал Російської федерації, вважає міністр оборони.

"Третій - найбільш драматичний для Росії, це розвал РФ, це парад суверенітетів на кілька різних суб'єктів: Татарстан, Башкирстан, Схід, тощо. Ми це з вами точно за нашого життя побачимо, але це трохи довша історія", - підсумував він.

Нагадаємо, що голова Міноборони України Олексій Резніков повідомив, що на сьогодні діяльність сектору безпеки й оборони забезпечують близько мільйона осіб у різних структурах. Зокрема, до ЗСУ мобілізовані 700 тис. людей.