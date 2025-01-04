Forbes нагадує, що на підготовку та оснащення 155 бригади Україна, Франція та Польща витратили місяці та мільйони доларів.

Новостворену скандальну 155-ту механізовану бригаду можуть прикомандирувати до більш досвідчених підрозділів, які захищають Покровськ.

Про це йдеться у статті Forbes.

За інформацією видання 59-та бригада, що захищає Покровськ, може отримати деякі роти і батальйони з 155-ї механізованої бригади, в якій використовуються танки Leopard 2A4.

"155-та механізована бригада почала прибувати до Покровська наприкінці минулого місяця. Але уже розпадається на тлі краху керівництва та широкого дезертирства рядових військ", – йдеться у статті.

Forbes нагадує, що на підготовку та оснащення 155 бригади Україна, Франція та Польща витратили місяці та мільйони доларів.

На думку українського військового кореспондента Юрія Бутусова, це, мабуть, найрозумніший спосіб отримати максимум користі від поганої ситуації . У старих бригадах "гостро не вистачає людей в піхоті, через це вони не можуть тримати широку смугу, але є досвідчені підрозділи, штаби, командний склад, які можуть швидко навчити і привести мобілізованих до боєздатності".

"Якщо 59-та моторизована бригада і всі війська і техніка, які вона може отримати від 155-ї механізованої, не зможуть зупинити росіян, гарнізон у Покровську незабаром може опинитися в частковому оточенні. Це було б зловісною подією для українців у тому, що стає першою великою битвою 2025 року", – зазначають у виданні.

Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов розповів про неналежне формування новоствореної 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка воює під Покровськом.

Він стверджує, що під час навчань у Франції її самовільно залишили 50 військовослужбовців.

Пізніше Бутусов повідомив, що ДБР розслідує обставини формування 155-ї ОМБр "Анна Київська" і масове СЗЧ.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.