"Розважаються" на дорогах і встановили курс рубля: що роблять окупанти на Запоріжжі

"Розважаються" на дорогах і встановили курс рубля: що роблять окупанти на Запоріжжі

Мешканці Мелітополя повідомляють, що окупанти постійно порушують правила дорожнього руху.

На Запоріжжі окупанти «розважаються» на дорозі. У результаті таких розваг загарбники переїхали легкове авто, у салоні якого затиснуло жінку. Наразі постраждала перебуває у місцевій лікарні. Свою причетність до інциденту росіяни, як завжди, заперечують.

Про це у повідомленні у Telegram-каналі інформує Запорізька обласна військова адміністрація.

В Михайлівці російські військові разом з колаборантами викрали медикаменти з місцевої аптеки, після чого анонсували відкриття так званої «першої муніципальної аптеки» з медикаментами українського виробництва.

У Дніпрорудному подібно до Мелітополя і Василівки окупанти розпочали видавати по 10 тисяч рублів в обмін на персональні дані українців.

У Василівці окупаційна адміністрація затвердила курс валют на рівні 10 гривень за 25 рублів. Також повідомляють, що у випадку відмови підприємців продавати товари за рублі - з ними проведуть «профілактичну бесіду».

Колаборант Балицький у Мелітополі розпорядився суб'єктам господарювання з 20 травня 2022 року для розрахунків використовувати як гривню, так і рублі, а безготівкові розрахунки проводити лише в рублях. Зрадник також затвердив курс валют: 2 рублі за 1 гривню.

Як повідомлялося, в окупованому Мелітополі російські окупанти роздають людям номерні знаки для автомобілів із гербом 1811 року й написом TVR. Зазначається, що таким чином загарбники прагнуть у тимчасово захоплених населених пунктах розмістити якомога більше знаків, що маркують території як власне російські.

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