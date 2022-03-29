Арестович заявив, що Білорусь не вступить у війну проти України

60% солдатів та офіцерів Білорусії категорично проти військової "операції".
Білорусь не вступить у війну з Україною на боці РФ. За даними білоруських опитувань, понад 60% солдатів та офіцерів категорично проти військової "операції".
Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю ВВС.
“Росіяни зараз все пояснили. Перенос зусиль на Схід - це означає зокрема, що вони остаточно зневірилися в своєму прагненні залучити сюди Білорусь. Тим більше, за білоруськими опитуваннями, понад 60% їхніх солдат і офіцерів категорично негативно ставляться до "операції" в Україні”, - пояснив Арестович.
Він також додав, що ці 60% – це дані нашої розвідки та білоруської опозиції, яка проводила опитування.
“Тепер виникає питання: як кидати таке військо в бій? Що зробить військо, 60% складу якого не хоче воювати? Воно або перейде на наш бік або розверне зброю проти тих, хто видав наказ”, - додав радник голови ОП.
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