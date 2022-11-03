Розвідка Британії: армія РФ втрачає понад 40 одиниць бронетехніки щодня

У середині жовтня втрати російської армії у бронетехніці догнули до понад 40 одиниць на день. Ця кількість - приблизно еквівалентна боєздатності батальйону.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Російські військові, ймовірно, незадоволені тим, що змушені служити у старих бойових машинах піхоти. Їх окупанти називають алюмінієвими банками.

"Бронетанкові частини і артилерія займають центральне місце у способі ведення війни Росії; війська в Україні зараз мають проблеми через труднощі з пошуком як артилерійських боєприпасів, так і достатньої справної бронетехніки на заміну", - йдеться в повідомленні.

Протягом останніх тижнів Російська Федерація отримала щонайменше 100 додаткових танків та бойових машин піхоти з білоруських запасів.

Як повідомлялося, президент-диктатор Володимир Путін закликає створити конкурентну військову промисловість. Втім, його заклики далекі від реальності. Крім того, вони дисонують із повідомленнями про закупівлю озброєння в Ірану та Північної Кореї.

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