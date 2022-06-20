Розвідка Британії: авіація РФ не досягла успіху в небі через недостатньо високу кваліфікацію пілотів

Розвідка Британії: авіація РФ не досягла успіху в небі через недостатньо високу кваліфікацію пілотів

Військово-повітряні сили країни-терористки Росї не змогли під час війни в Україн встановити контроль у повітрі.

Окупаційні ВПС показали низькі результати в Україні. Причина цього - недостатньо висока кваліфікація російських пілотів.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

"Їхня нездатність послідовно забезпечувати контроль над небом є одним із найважливіших факторів дуже обмежених успіхів російської кампанії. Окупанти не можуть отримати повну перевагу в повітрі та діють у небезпечному стилі, рідко проникаючи за лінію зіткнення", - йдеться у висновках британської розвідки.

Зазначається, протягом багатьох років велика частина російської повітряної бойової підготовки, ймовірно, була зорієнтована на те, щоб справити враження на вищих посадових осіб. Саме тому російські повітряні сили не змогли розвинути інституційну культуру та навички, необхідні пілотам для ведення сучасної повітряної кампанії у західному стилі.

"Це призвело до того, що на сухопутні війська, які виснажуються, припадає більше, ніж планувалося, навантаження, як і на крилаті ракети, запаси яких, ймовірно, закінчуються", - констатували у британській розвідці.

Як повідомлялося, росіяни зосереджуються на утриманні своїх оборонних позицій уздовж південної осі. До таких дій армія країни-агресорки призвели нещодавні контратаки Збройних сил України, пише ISW. Крім того, найближчими тижнями наступи української армії будуть ще більше загрожувати російським окупантам в Херсонській та Запорізькій областях.

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