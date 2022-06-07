Розвідка Британії: наступ РФ на Попаснянському напрямку загальмувався, ЗСУ відбили частину Сєвєродонецька

Армія Російської Федерації протягом травня досягла успіхів на південному, Попаснянському напрямку, але її просування у цьому районі зупинилося минулого тижня.

Протягом вихідних українські захисники відбили частину Сєвєродонецька в Луганській області. Втім, російські війська, ймовірно, продовжують окупувати східні райони міста.

Про це йдеться в огляді розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

Попри це у відомстві наголошують, що більш широкий план Росії як і раніше, полягає у тому, щоб відрізати район Сєвєродонецька з півночі та з півдня.

Тим часом повідомлення про важкі артилерійські обстріли в районі Ізюма свідчать про те, що окупанти країни-агресорки готуються докласти нових зусиль на північному напрямку.

"Росії майже напевно потрібно домогтися прориву хоча б на одному з цих напрямків, щоб перетворити тактичні досягнення на успіх на оперативному рівні і просунутися до своєї політичної мети з контролю над усією Донецькою областю", - йдеться в огляді.

Нагадаємо, розпочалася 104 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ відбили 10 атак окупантів на Донбасі і поколошматили їх з вертольотів на Півдні. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу за 7 червня.

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