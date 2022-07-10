Розвідка Британії назвала чергову важливу мету Росії для просування через Донецьку область

За даними розвідки, окупанти домоглися ще кількох невеликих територіальних успіхів в районі Попасної.
Російська артилерія продовжує завдавати ударів по Слов'янському району Донецької області з околиць Ізюма на півночі і близько Лисичанська на сході.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.
У відомстві припустили, що російські війська домоглися ще кількох невеликих територіальних успіхів в районі Попасної.
"Обстріли з Ізюму тривають уздовж осі головної дороги E40. Контроль над трасою Е40, яка з'єднує Донецьк із Харковом, ймовірно, буде важливим об'єктом для Росії в її спробах просунутися через Донецьку область", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, звільнений з полону "азовець" розповів, як окупанти пояснювали провал в Україні.
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