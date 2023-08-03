Розвідка Британії назвала фактор, що уповільнює контрнаступ ЗСУ

Підлісок, що виріс на полях на півдні України, може бути є одним із факторів, який уповільнює розвиток бойових дій на цій ділянці фронту.

Про це повідомила розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що орні землі у зоні бойових дій були залишені. Натомість повернення бур'янів та чагарників пришвидшується в умовах теплого та вологого літа.

За даними британської розвідки, додаткове укриття допомагає замаскувати російські оборонні позиції та ускладнює знешкодження оборонних мінних полів.

"Хоча підлісок також може слугувати прикриттям для невеликих потайних атак піхоти, в результаті обом сторонам стає важче просуватися вперед", - наголошують у британській розвідці.

Як повідомлялося, російські війська контратакували ЗСУ на півдні, щоб повернути раніше втрачене положення. Українські війська на південному фронті відбили контратаки ворога. Російська армія несе значні втрати, також здійснює переміщення підрозділів та застосовує резерви.

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