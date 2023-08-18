Розвідка Британії назвала головну мету росіян на окупованих територіях

Армія РФ намагається стерти національну ідентичність українців на окупованих теренах.

Про це йдеться у новому звіті Міноборони Британії у Twitter.

Як зазначають британські розвідники, у школах та ЗМІ нав'язується кремлівська пропаганда. 15 серпня перший заступник очільника адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко вирушив до Донецька на окупованому Росією сході України, щоб відвідати школи та перевірити їхню інтеграцію до російської системи освіти.

"1 вересня 2023 року для шкіл окупованих регіонів України та всієї Російської Федерації буде випущено новий підручник з історії Росії. У книзі вихваляється так звана "спеціальна військова операція" і описується Україна як ультратерористична держава", - йдеться у повідомленні.

У розвідці кажуть, що мета Росії - створити прокремлівський інформаційний простір на окупованих регіонах, щоб підірвати українську національну ідентичність.

Крім того, росіяни готуються відправити на захоплені території своїх "спостерігачів", які ходитимуть по будинках і примушуватимуть підлітків брати паспорт РФ.

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