Розвідка Британії назвала кількість знищеної в Україні бронетехніки росіян

Від початку повномасштабної війни Сухопутні війська країни-агресорки РФ втратили в Україні близько 2600 основних бойових танків та 4900 інших бойових броньованих машин.

Про це йдеться у новому звіті Великої Британії у Twitter.

Зазначається, що це приблизно на 40% менше техніки, ніж 2022 року.

"Вельми ймовірно, що зниження темпів знищення бронетехніки відбулося через все більш позиційний характер конфлікту у 2023 році, а також через те, що Росія провела значну частину року в оборонній позиції", - йдеться у повідомленні.

Після того, як РФ активізувала наступ на сході України, втрати російської бронетехніки збільшилися. Попри те, що росіяни незначно просунулися, вони втратили до 365 танків і 700 бронемашин.

"Однак Росія, ймовірно, зможе виробляти не менше 100 танків на місяць і, отже, збереже здатність заповнювати бойові втрати і продовжувати цей рівень наступальної активності в найближчому майбутньому", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, протягом минулої доби на фронті відбулося 74 бойових зіткнення.

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