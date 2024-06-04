Розвідка Британії назвала напрямок, де армія РФ зосереджує основні зусилля

Російська окупаційна армія зосереджує основні зусилля на Авдіївсько-Покровському напрямку. На цій ділянці фронту на Донбасі загарбники здобули незначні успіхи, але зазнали при цьому великих втрат.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

За інформацією британської розвідки, на цьому напрямку протягом останніх 72 годин спостерігався високий рівень оперативної активності окупаційної армії. Росіяни досягли незначних успіхів у північній частині цього сектору в напрямку сіл Сокіл та Євгенівка. На паралельній осі приблизно на 3 км південніше російські війська, ймовірно, наближаються до околиць села Новоселівка Перша.

У Міноборони Британії зауважують, що росіяни не досягли значних успіхів, попри інтенсивні обстріли українських позицій на захід від села Нетайлове вздовж траси Е50. Крім того, російські атаки на село Невельське були відбиті. Розвідники зауважують, що ймовірно, село залишається під контролем України.

"Протягом наступного тижня цей сектор, ймовірно, залишатиметься зоною значної оперативної уваги, оскільки російські війська намагатимуться зберегти оперативний темп, попри значні втрати", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті повідомили, що Збройні сили повернули втрачені позиції у Вовчанську - на північний схід від Харкова. Зокрема, йдеться про положення вздовж вулиці Духовної у центрі міста.

Читайте також: