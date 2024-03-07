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Розвідка Британії назвала наступне українське місто, яке хоче захопити Росія

Розвідка Британії назвала наступне українське місто, яке хоче захопити Росія

Російська армія / Фото: Associated Press

Часів Яр розташований приблизно за 5 км від лінії фронту. 

Наступною ціллю окупантів, найімовірніше, стане Часів Яр на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії із посиланням на дані розвідки.

"Російські сили продовжують напади для розширення контролю навколо міста Бахмут, що на сході України, яке Росія захопила в травні 2023. Її сили просунулися, щоб окупувати східні частини села Іванівське та атакували українські позиції в Богданівц", - йдеться у звіті. 

Британська розвідка нагадала, що Часів Яр розташований приблизно за 5 км від лінії фронту. 

"Незважаючи на деякі поступові тактичні досягнення, це дуже добре малоймовірно, що російські війська зараз здатні спробувати повномасштабний штурм міста", - вважають розвідники. 

Як раніше розповіла, начальниця служби зв’язків з громадськістю 80-ї ОДШБр Уляна Созановська, російська армія починають просуватися до Часового Яру на Донеччині.

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