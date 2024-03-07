Розвідка Британії назвала наступне українське місто, яке хоче захопити Росія

Часів Яр розташований приблизно за 5 км від лінії фронту.

Наступною ціллю окупантів, найімовірніше, стане Часів Яр на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії із посиланням на дані розвідки.

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"Російські сили продовжують напади для розширення контролю навколо міста Бахмут, що на сході України, яке Росія захопила в травні 2023. Її сили просунулися, щоб окупувати східні частини села Іванівське та атакували українські позиції в Богданівц", - йдеться у звіті.

Британська розвідка нагадала, що Часів Яр розташований приблизно за 5 км від лінії фронту.

"Незважаючи на деякі поступові тактичні досягнення, це дуже добре малоймовірно, що російські війська зараз здатні спробувати повномасштабний штурм міста", - вважають розвідники.

Як раніше розповіла, начальниця служби зв’язків з громадськістю 80-ї ОДШБр Уляна Созановська, російська армія починають просуватися до Часового Яру на Донеччині.

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