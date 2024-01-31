Розвідка Британії назвала основний спосіб поповнення російської армії новобранцями

Окупанти припинили набір ув'язнених до лав армії.
Регулярний набір за контрактом стане основним джерелом поповнення армії Російської Федерації. Тоді як на початку повномасштабної війни Кремль вербував ув'язнених на короткий термін
Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії.
"Розслідування російської служби ВВС показало, що з вересня 2023 року російські військові припинили набір ув'язнених за короткостроковими контрактами. Ув'язненим наразі пропонуються стандартизовані (довготривалі) контракти на військову службу, які передбачають згоду на службу в армії як мінімум до припинення дії наказу про часткову мобілізацію у вересні 2022 року", - наголошують британські розвідники.
Зазначається, що короткотермінові контракти з ув'язненими викликали деяку громадську полеміку в РФ. Особливо з приводу повторних злочинів ув'язнених, які повернулися з війни, а також щодо короткої служби ув'язнених порівняно з мобілізованими на невизначений термін резервістами.
"Імовірно, що короткострокове вербування ув'язнених було відповіддю на проблеми з набором до армії на початку війни. У 2023 році російська держава, швидше за все, звернулася до регулярного набору за контрактом як до основного джерела нових військових кадрів", - зазначають у відомстві.
Як повідомлялося, Росія намагається розширити свій вплив на країни Африки та планує розмістити там військову базу. РФ набирає Збройні сили, щоб замінити найманців групи "Вагнер" по всьому африканському континенту.