Розвідка Британії назвала з якою дилемою ЗСУ та окупанти зіткнулися на фронті

ЗСУ та окупаційні війська зіткнулися з новою дилемою на фронті. Проблема полягає у розсередженні військ.

Про це йдеться у новому звіті розвідки Британії.

Як зазначають британські аналітики, російські війська в Україні продовжують зазнавати масових втрат через високоточні удари ЗСУ з великої відстані. Зокрема, 10 листопада, ймовірно, понад 70 російських військових загинули в результаті удару по колоні вантажівок. Це сталося у селі Гладківка Херсонської області, за 23 км від лінії фронту.

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"Також 19 листопада ЗСУ завдали удару по російських військовослужбовцях 810 бригади під час нагородження в Кумачовому. Розвідка зазначає, що Україна теж зазнала втрат. Йдеться про трагедію у Запорізькій області з бійцями 128 окремої гірсько-штурмової бригади", - мовиться в повідомленні.

В розвідці зазначають, що командири ЗСУ повинні збалансувати найкращу практику утримання військ розосередженими та бути менш вразливими до ударів.

Нагадаємо, російська окупаційна армія розпочала третю хвилю наступу на Авдіївку в Донецькій області. Війська РФ не припиняють штурмові дії.

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