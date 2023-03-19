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Розвідка Британії оцінила боєздатність РФ на Запорізькому напрямку: "мовчазне визнання поразки"

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Розвідка Британії оцінила боєздатність РФ на Запорізькому напрямку: "мовчазне визнання поразки"

Фото: t.me/ivan_fedorov_melitopol

Окупаційна "влада" тимчасово захопленої території Запорізької області затвердила "столицею" Мелітополь.

3 березня 2023 окупаційна влада Запорізької області опублікувала указ, за яким оголосила окупований Мелітополь обласною столицею. Так званий голова міста Євген Балицький заявив, що це тимчасовий захід, поки Запоріжжя не стане частиною Росії.

Про це інформує Міноборони Британії.

У розвідці зазначають, що Росії з початку повномасштабної війни не вдалося захопити Запоріжжя.

"Тихе проголошення альтернативної столиці, ймовірно, є мовчазним визнанням російською системою того, що її війська навряд чи захоплять раніше заплановані основні цілі в найближчому майбутньому", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Запорізька область є однією з чотирьох областей, які диктатор Путін анексував як частину Російської Федерації 30 вересня 2022 року.

Нагадаємо, окупаційна "влада" тимчасово захопленої території Запорізької області затвердила "столицею" Мелітополь. Також окупанти поділили регіон на 16 адміністративних одиниць. 

Додамо, що чоловіки на тимчасово окупованих територіях Запорізької області - під загрозою чергового терору.

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Дата публікації
Перегляди
2047
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