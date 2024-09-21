Розвідка Британії оцінила наслідки удару по найбільшому складі боєприпасів Торопці: деталі

Удар став можливим через неналежне зберігання боєприпасів.

Удар по російському складу боєприпасів у Тверській області вночі 18 вересня буде мати серйозні наслідки для армії РФ. Там могло зберігатися понад 30 тисяч тонн боєприпасів

Про це йдеться в огляді розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

Розвідники пишуть, що тієї ночі був уражений один із найбільших російських складів боєприпасів у Торопці, що приблизно за 500 кмвід України. Британські фахівці вважають, що удар став можливим через неналежне зберігання боєприпасів, які залишалися вразливими для ударів дронів, попри модернізацію складу в 2018-го після попередніх інцидентів з детонацією.

Внаслідок удару було викликано "ланцюгову реакцію каскадних детонацій в системі бункерів, що призвело до величезних втрат боєприпасів".

"Російська протиповітряна оборона продовжує зазнавати труднощів у протидії українським операціям із нанесення далекобійних ударів, попри те, що стверджує, що перехопила понад 50 БпЛА під час цієї атаки", - наголошують у розвідці Британії.

В огляді також зазначається, що атака на склад у Торопці буде мати негативний вплив на російські наземні операції. Зокрема, в Курській області.

Нагадаємо, в ніч проти 18 вересня у місті Торопець Тверської області Росії БпЛА атакували склад боєприпасів. Там виникла потужна пожежа.

Втім, вночі 21 вересня стався новий удар безпілотників по Торопцю. Жителі Торопця та найближчих населених пунктів чують вибухи.

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