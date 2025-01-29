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Розвідка Британії оцінила наслідки українських ударів по нафтобазі російського аеродрому "Енгельс"

Розвідка Британії оцінила наслідки українських ударів по нафтобазі російського аеродрому "Енгельс"

Вибух / Фото: Associated Press

На аеродромі виникли масштабні пожежі.

Сил оборони України 8 і 14 січня завдали ударів по нафтобазі російського аеродрому "Енгельс-2" в Саратовській області. Атаки спричинили сильні займання.

Про це йдеться у звіті британського Міністерства оборон, опублікованому в Мережі Х.

Внаслідок удару 8 січня виникли масштабні пожежі на території складу паливно-мастильних матеріалів, гасіння яких тривало кілька днів. Вночі проти 14 січня був повторний удар по нафтобазі, нагадали в розвідці Британії. Він знову спричинив пожежу і завдав додаткової шкоди інфраструктурі об'єкта.

Аналіз знімків від 21 січня 2025 року показує, що було знищено чотири цистерни з паливно-мастильними матеріалами, ще 10 пошкоджено.

"Повторні удари свідчать про збільшену здатність України уражати об'єкти російської інфраструктури", – резюмували в огляді.

Українські удари по нафтобазі аеродрому
Українські удари по нафтобазі аеродрому "Енгельс" / Фото: розвідка Британії

Нагадаємо, цієї ночі було уражено важливий об'єкт на території Росії – Нижньогородський нафтопереробний завод (місто Кстово, Нижньогородська область рф). Цей НПЗ бере участь у забезпеченні окупаційної армії РФ.

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