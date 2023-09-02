Розвідка Британії оцінила наступ окупантів на Куп'янському напрямку

Армія РФ намагається стримувати наступ українських сил на півдні, попри це ризикує розділити свої ж підрозділи.

Про це йдеться у новому звіті Міноборони Британії станом на 2 вересня.

Як зазначають британські розвідники, українським силам вдалося вийти на головну лінію оборони росіян на Оріхівському напрямку в Запорізькій області. Тим часом окупанти продовжують власний наступ у районі Куп'янська.

"Російські війська, ймовірно, прагнуть відвернути Україну від її контрнаступу, тим самим змусивши її розділити свої сили між Мелітопольським та Куп'янським напрямками", - мовиться у повідомленні.

Варто зазначити, що загарбники від червня 2023 року не досягли значних результатів поблизу Куп'янська.

"Росія ризикує розділити свої сили, намагаючись запобігти українському прориву", - кажуть у розвідці Британії.

Нагадаємо, що артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1407 вогневих завдань.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр каже, лише за день позиції обох сторін змінюються, адже бойові дії є динамічними. Втім, ворогу не вдається досягти мети.

Раніше військовий експерт пояснив, чого домагаються росіяни, наступаючи на Куп'янсько-Лиманський напрямок.

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