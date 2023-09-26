Розвідка Британії оцінила, як українські атаки вплинули на боєздатність Чорноморського флоту РФ

Внаслідок ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі загинуло 34 офіцерів, серед них — командувач ЧФ РФ Віктор Соколов.
Внаслідок низки успішних українських атак Чорноморський флот РФ, ймовірно, не зможе мати в акваторії Чорного моря такий контроль, як раніше.
Про це йдеться у новому звіті Міноборони Британії.
Успішні операції завершили удари по штаб-квартирі 20 і 22 вересня.
"Фізична шкода для ЧФ РФ майже точно серйозна, але локальна. Флот майже точно зберігає спроможність виконувати свої основні завдання воєнного часу – завдання ракетних ударів і локального патрулювання", - йдеться у повідомленні.
Попри це, удари вплинули на здатність флоту здійснювати ширше патрулювання у регіоні і забезпечувати де-факто блокаду українських портів.
"Також ЧФ РФ ймовірно має погіршену здатність захищати свої об’єкти в порту і проводити рутинне обслуговування", – зазначають аналітики.
Останніми події показують, що українські військові здатні поставити під сумнів символічну і стратегічну "проєкцію сили" Росії, яку їй забезпечує контроль над Севастополем.
Удар по штабу Чорноморському флоту РФ
У п'ятницю, 22 вересня, в окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи. Окупанти підтвердили удар по штабу Чорноморського флоту.
Після ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі загинуло 34 офіцерів, серед них — командувач ЧФ РФ Віктор Соколов.
Російські окупанти хочуть влаштувати "хресну ходу" у Севастополі із іконою Федора Ушакова, яка нібито була у будівлі штабу Чорноморського флоту РФ під час удару і яка вцілила.
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