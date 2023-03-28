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Розвідка Британії оновила карту боїв в Україні: яка ситуація на фронті

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Христина ГоловчакХристина Головчак
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Розвідка Британії оновила карту боїв в Україні: яка ситуація на фронті

Фото: Associated Press

Окупанти намагаються наступати одразу на кількох напрямках

Російські загарбники продовжують атаки на сході України. Епіцентром боїв продовжує залишатися Бахмутський напрямок.

Про це Міноборони Британії інформує в Twitter

Зазначається, що ворог також намагається проводити безуспішні наступальні операції у районі Авдіївки та Мар'їнки.

"Вздовж лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна російські окупанти також продовжують наземні атаки", - йдеться у повідомленні.

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Тим часом путінські війська обстрілюють населені пункти вздовж всієї лінії фронту. Особливо потерпає від ворожих атак Херсонська та Запорізька області.

Раніше у Міноборони Британії повідомили, що окупанти втратили частину своїх танків під час спроби оточити Авдіївку з півдня.

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Дата публікації
Перегляди
590
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