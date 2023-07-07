Розвідка Британії озвучила, для чого РФ створила нове угруповання флоту в Азовському морі

В окупованому Маріуполі ВМФ РФ створив новий Азовський військово-морський округ зі штаб-квартирою. Зокрема, основною метою округу буде підтримка тилових та контрпартизанських завдань.

Про це Міністерство оборони Великої Британії інформує у Twitter.

Як зазначають у розвідці, під порядкуванням округу опиняться одразу 8 бойових кораблів, три з них оснащені сучасними корветами типу "Каракурт", які запускають ракети "Калібр".

Азовське море залишається важливим для росіян, оскільки пов'язує її внутрішні водні шляхи із міжнародними морськими шляхами.

"Азовський військово-морський округ, швидше за все, зосередиться на підтримці тилових та контрпартизанських завдань, вивільняючи основний ЧФ для зосередження на далеких ударних операціях та направленні морської сили далі за кордон", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія формує Азовський військово-морський район зі штабом у Маріуполі для того, щоб посилити охорону сухопутного коридору до Криму, який вони захопили у Приазов'ї.

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