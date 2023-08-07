Розвідка Британії озвучила причини неефективності штурмової авіації армії РФ

Протягом літа російські тактичні бойові літаки зазвичай здійснювали понад 100 вильотів на день.

Росія почала все частіше використовувати вільнопадаючі бомби, що збільшують дальність польоту. Літаки можуть скидати ці бомби за багато кілометрів від своїх цілей. Таким чином армія РФ намагається послідовно використовувати значні ресурси для підтримки наземних операцій в Україні, проте без вирішального оперативного ефекту.

Про це інформує Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

У зведенні йдеться, що протягом літа російські тактичні бойові літаки зазвичай здійснювали понад 100 вильотів на день, але обмежувалися територією, яку контролює Росія.

Також читайте "Хованки": у Міноборони тонко підкололи ворога після ударів по мостах на Херсонщині

"На початку контрнаступу України на півдні у червні 2023 року російські ударні вертольоти довели свою ефективність. Однак останніми тижнями Росія, схоже, була менш здатна ефективно застосовувати тактичну авіацію на півдні", - зазначають у Міноборони Британії.

Водночас в ОК "Південь" розповіли, що наразі ворог не може підтягнути ресурси і знижує кількість обстрілів.

Читайте також: