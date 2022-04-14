Розвідка Британії перелічила міста України, які можуть стати головними мішенями для обстрілів РФ

Розвідка Британії перелічила міста України, які можуть стати головними мішенями для обстрілів РФ

РФ повернулася до своєї традиційної військової тактики.

У Великій Британії заявляють, що українські міста продовжують потерпати від невибіркових атак з боку Росії. Міста Краматорськ та Костянтинівка, імовірно, стануть головними мішенями для російських обстрілів.

Про це повідомила розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

Також розвідка Британії вважає, що РФ повернулася до своєї традиційної військової тактики — поєднання широкомасштабних ракетних і артилерійських ударів і зусиль із зосередження сил для наступу.

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"Однак, для цього знадобиться значна кількість сили. Подальша оборона Україною Маріуполя наразі сковує значну кількість російських військ та техніки", — вважають у британській розвідці.

Нагадаємо, перехоплені розмови окупантів свідчать, що РФ планує знищення міст.

Крім того, виявилося, що поранених російських солдатів агітують повертатися на війну.

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