Розвідка Британії: після захоплення Сєвєродонецька росіяни зосередяться на Краматорську і трасі Дніпро-Донецьк

Розвідка Британії: після захоплення Сєвєродонецька росіяни зосередяться на Краматорську і трасі Дніпро-Донецьк

Держава-терористка Росія хоче окупувати всю територію Донецької та Луганської областей.

Саме це є її політична мета. Аби її досягнути, необхідно не тільки оточити Сєвєродонецьк, а й досягти успіху за межами міста.

Про це повідомляє британська розвідка.

У Міноборони Великої Британії вважають, захоплення Росією Лимана виходить із плану оточення Сєверодонецька та закриття котла навколо українських сил у Луганській області.

"Політична мета РФ, ймовірно, окупувати всю територію Донецької та Луганської областей. Для досягнення цієї мети Росії необхідно буде досягти успіху за межами Сєверодонецька, включаючи ключове місто Краматорськ та магістральну дорогу М04 Дніпро-Донецьк", - йдеться в повідомленні.

За даними звіту, наразі тривають обстріли Луганської області. На околицях Сєвєродонецька точаться вуличні бої. Зазнаається, що підрозділи Південного угруповання військ Росії, ймовірно, очолюють найбільш успішний напрямок за підтримки Центрального угруповання військ, що йде з півночі.

"Прогрес повільний, але успіхи зберігаються. Росія досягла локальних успіхів, шляхом зосередження сил і вогню на відносно невеликій території. Але це змушує РФ йти на ризик в інших місцях", - додають у розвідці.

Нагадаємо, розпочалася 97 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. На Донецькому напрямку тривають напружені бої. На Донбасі ЗСУ відбили 8 атак ворога, а ударна авіація Повітряних сил помотлошила позиції окупантів. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу 31 травня.

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