Розвідка Британії пояснила, чому атаки РФ по енергооб'єктах провальні

Атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України – це реалізація концепції стратегічної операції зі знищення критично важливих цілей, яка є ключовим компонентом військової доктрини. Але ефективність стратегії - під сумнівом.

Про це йдеться у розвідці Міноборони Великої Британії.

За даними британської розвідки, знищення цивільної інфраструктури було прописано в російській воєнній доктрині ще кілька років тому.

"Росія передбачала, що концепція використовуватиме ракети великої дальності для завдання ударів по критично важливій національній інфраструктурі ворожої держави, а не по її збройних силах, щоб деморалізувати населення і зрештою змусити лідерів держави капітулювати. Удари Росії продовжують викликати перебої з електроенергією, що призводить до невиборчих масових гуманітарних проблем по всій Україні", – йдеться у повідомленні.

Однак британська розвідка ставить під сумнів ефективність цієї стратегії, оскільки Росія вже витратила більшу частину необхідних для цього ракет.

Крім того, матеріальний та психологічний ефект від цих атак, ймовірно, менший, ніж якби вони проводились у початковий період повномасштабної війни.

Масована атака по об’єктах критичної інфраструктури

У вівторок, 15 листопада, Росія здійснила серію ракетних ударів по містах України, пошкодивши багато об'єктів критичної інфраструктури. Це наймасованіша ракетна атака РФ по Україні від 24 лютого.

У Києві внаслідок ракетної атаки пошкоджень зазнали дві багатоповерхівки, в одній з них загинула літня жінка.

Повітряні сили збили77 ракет, які Росія випустила по території України.

17 листопада на Харківщині російські окупанти двічі атакували критичну інфраструктуру в Ізюмському районі. Під час першої атаки поранено чотирьох працівників, чоловіків повезли до шпиталю. Згодом у ті самі об'єкти окупанти знов запустили ракети: на місці в цей час працювала слідча група. Поранення дістали четверо правоохоронців.

Тривожна валізка на випадок блекауту та частих обстрілів

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